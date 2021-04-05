Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
4.04
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
30
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
4.04
Марсель
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
4.04
Севилья
Атлетико
10
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
45
Футбол. Зарубежный
4.04
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
21
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
09:52 (мск), источник: ТАСС

Хачанов опустился на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 5 апреля. Россиянин Карен Хачанов опустился с 22-го на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев — восьмое, Аслан Карацев опустился с 27-го на 28-е место. Немец Александр Зверев опередил швейцарца Роджера Федерера и теперь занимает шестую строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг ATP от 5 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 660.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 040.

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 125.

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 400.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 720.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453…

24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…

28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1 918.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Интрига жива. «Спартак» сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
Черчесов признал «дзюбозависимость» сборной России
Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Кэпиталз» обыграть «Девилз»
СКА бессилен против идеального механизма ЦСКА. Счет в серии 2–0
Российский голкипер НХЛ выведен из ковид-протокола
У футболиста «Манчестер Юнайтед» найден коронавирус
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь