Касаткина поднялась на пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, которая занимает 34-е место в рейтинге.
Представительница Канады Бьянка Андрееску переместилась на шестое место, белоруска Арина Соболенко — на седьмое. Они опередили американку Серену Уильямс и чешку Каролину Плишкову. Нидерландка Кики Бертенс вернулась в первую десятку, обогнав чешку Петру Квитову.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков;.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 985;.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 965;.
4 (4). София Кенин (США) — 5 915;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 750;.
6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;.
7 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 085;.
8 (7). Серена Уильямс (США) — 4 850;.
9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 660;.
10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 490…
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 955;.
35 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 865…
37 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1 745…
38 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 740…
40 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 715…
73 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…
75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061…
87 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934…
96 (99). Варвара Грачева (Россия) — 863.