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10:54 (мск), источник: ТАСС

Касаткина поднялась на пять позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 5 апреля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 42-й на 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

Первой ракеткой России остается Екатерина Александрова, которая занимает 34-е место в рейтинге.

Представительница Канады Бьянка Андрееску переместилась на шестое место, белоруска Арина Соболенко — на седьмое. Они опередили американку Серену Уильямс и чешку Каролину Плишкову. Нидерландка Кики Бертенс вернулась в первую десятку, обогнав чешку Петру Квитову.

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Рейтинг WTA от 5 апреля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков;.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 985;.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 965;.

4 (4). София Кенин (США) — 5 915;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 750;.

6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;.

7 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 085;.

8 (7). Серена Уильямс (США) — 4 850;.

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 660;.

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 490…

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 955;.

35 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 865…

37 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1 745…

38 (37). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 740…

40 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 715…

73 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…

75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061…

87 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934…

96 (99). Варвара Грачева (Россия) — 863.

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