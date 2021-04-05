Юлия Путинцева вылетела из топ-30 рейтинга WTA
Зарина Дияс отыграла одну позицию.
Зарина Дияс отыграла одну позицию.
Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA), после чего казахстанка Юлия Путинцева выбыла из топ-30, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Путинцева с 28-го места опустилась на 31-е.
При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 23-м месте, а Зарина Дияс отыграла одну позицию, поднявшись на 88-ю строчку.
Тройка сильнейших не претерпела изменений, в нее вошли Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония) и Симона Халеп (Румыния).