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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева вылетела из топ-30 рейтинга WTA

Зарина Дияс отыграла одну позицию.

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Источник: РИА "Новости"

Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA), после чего казахстанка Юлия Путинцева выбыла из топ-30, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева с 28-го места опустилась на 31-е.

При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 23-м месте, а Зарина Дияс отыграла одну позицию, поднявшись на 88-ю строчку.

Тройка сильнейших не претерпела изменений, в нее вошли Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония) и Симона Халеп (Румыния).

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