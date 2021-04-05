Юлия Путинцева вылетела из топ-30 рейтинга WTA

Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA), после чего казахстанка Юлия Путинцева выбыла из топ-30, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева с 28-го места опустилась на 31-е.

При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 23-м месте, а Зарина Дияс отыграла одну позицию, поднявшись на 88-ю строчку.