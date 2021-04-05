18-летний перспективный казахстанский теннисист сменил гражданство на немецкое и рассказал подробности

18-летний Ростислав Гальфингер еще полтора года назад признавался лучшим казахстанским теннисистом-юниором, а в 2020-м даже защищал честь страны на юношеском Открытом чемпионате Австралии. Долгое время на него возлагали большие надежды, теннисные любители радовались успехам молодого соотечественника. Но в последний год о парне из Павлодара слышно практически не было. Он долгое время не играл на турнирах и, как оказалось, даже перестал считаться казахстанским спортсменом.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Ростислав рассказал о причинах смены гражданства, обвинениях со стороны Федерации тенниса Казахстана, разрыве работы с тренером и возвращении на родину.

Для начала отметим, что мы также обратились в Федерацию тенниса Казахстана, чтобы там разъяснили причины смены гражданства Гальфингером. Официальный ответ был следующим:

«В сети определенный резонанс, и обсуждение вызвала информация касательно смены гражданства казахстанским теннисистом Ростиславом Гальфингером. В этой связи Федерация тенниса Казахстана (далее ФТК) сообщает, что ФТК с прошлого года расторгла контракт с Гальфингером за многочисленные нарушения дисциплины. Кроме того, его мама несколько лет назад получила гражданство Германии и он решил переехать к ней», — говорится в сообщении от Федерации.

— Ростислав, приветствую! Как у тебя дела? Где сейчас находишься?

— Все хорошо, я сейчас приехал на турнир ITF Futures 15K в Шымкент.

— Судя по тому, что я видел у тебя в Instagram, ты переехал в Германию и сменил гражданство?

— Да, я переехал в Германию. Но сейчас проживаю в Беларуси, тренируюсь в академии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIyEAuvgaVu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIyEAuvgaVu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIyEAuvgaVu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Rostislav Halfinger??? (@rostislav_halfinger)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Интересно. Сейчас у тебя уже и в профиле на сайте ITF (Международная федерация тенниса — прим. ред.) подтверждено, что ты выступаешь под флагом Германии. Есть ли какая-то поддержка от Федерации тенниса Германии? Вообще, смена гражданства была связана с карьерой?

— Мой переезд имел много причин… К примеру, смена руководства в Федерации тенниса Казахстана в 2020 году. Булат Жамитович Утемуратов (президент Федерации — прим. ред.) создал колоссальнейшие возможности для развития тенниса в Казахстане, но люди, временно занимавшие определенные должности, сделали мои условия для тренировочного процесса невыносимыми. Это было толчком для моего переезда. Несмотря на то, что моя семья давно живет в Германии, моей целью было выступать под флагом Казахстана и попасть в национальную сборную. Сейчас в руководстве Федерации уже заменили этих людей, и теперь, надеюсь, казахстанский теннис станет от этого лучше, у ребят будет много побед! Что касается поддержки от немецкой Федерации — то нет, пока не было. Во многом это связано с тем, что я год не играл турниры и не проявлял себя на местных национальных соревнованиях. Но я надеюсь, что все впереди. Хоть в Европе и есть очень большие возможности для карьеры, но все упирается в финансы.

— Кстати, прежде чем связаться с тобой, в Федерацию был сделан запрос. В ответе было написано, что с тобой расторгли контракт ввиду того, что ты неоднократно нарушал дисциплину… Можешь подтвердить это или опровергнуть? Либо же описать ситуацию так, как она выглядела с твоей стороны?

— Повод был небольшим. Скорее всего, в их интересах было найти повод! Я ходил в компьютерный клуб, а так как тренировки были до 18:00, после чего еще и ужин, я быстро убегал вечером и пару часов позволял себе поиграть… Это была моя эмоциональная разгрузка… Я жил в кампусе примерно три года, у меня была комната на пять человек, не было рядом ни семьи, ни дома. Я находился постоянно в разъездах, и это [небольшое увлечение играми] было моим маленьким миром! Я не пью спиртное, не курю. Я просто иногда не успевал вовремя вернуться в кампус, опаздывая на 15−30 минут…

— Я давно подписан на тебя в социальных сетях, не раз видел тебя на турнирах. Не верю, что ты — постоянный нарушитель дисциплины…

— Больше поводов не было! У меня был тренер, Дмитрий Иштуганов, у нас были с ним выстроены свои отношения, он меня читал как книгу и понимал, но и тут были найдены причины моей недисциплинированности… Мы за два года работы достигли больших успехов! Федерация разорвала нашу работу… Это очень печально.

— А тебя как-то пробовали отговорить от идеи менять гражданство, как-то тебя удержать? Ты ведь один из самых талантливых игроков своего поколения в Казахстане…

— Нет. Все были только рады, как мне кажется. Никто мне не звонил и не писал. Да и что ждать, если всем игрокам был наложен запрет находиться со мной на корте под страхом того, что они будут отчислены из Федерации? Мне не разрешили участвовать в тренировочном турнире, оставили лишь возможность пользоваться кортом, но без тренера и напарников.

— Теперь, получается, ты вовсе не можешь работать вместе с Иштугановым?

— Я работал с ним в Украине три месяца, дальше не смог, так как нужна была виза, а она не делается в данный момент из-за коронавируса. По этой причине сейчас тренируюсь в Беларуси.

— Понимаю, что ты долгое время не выступал. Но видел ли ты уже теннисные центры в Германии или местных игроков? Можешь как-то со стороны оценить уровень тенниса в стране?

— Уровень тенниса в Германии высокий, но пандемия в Европе приостановила спорт.

— Давай подробнее о Беларуси. Почему все-таки выбор пал на академию этой страны?

— Потому что хорошая академия, она находится в лесу, не зависит от пандемии. Это самое главное — есть возможность продолжать тренировочный процесс. Ну и отмечу, что всегда есть возможность быстро прилететь домой на праздники и побыть с семьей.

— Это здорово! Сейчас ты в Шымкенте, прилетел в Казахстан. Наверняка увидел многих знакомых. Какие у тебя эмоции от возвращения в страну?

— Конечно, я рад увидеть всех! Эмоции я испытываю очень большие, так как это возращение на мою родину, это огромная часть моей жизни! Каждый корт, каждый друг, товарищ, каждый знакомый вызывает у меня массу эмоций! Я рад встретить каждого и видеть всех!

В настоящий момент Гальфингер принимает участие на турнире в Шымкенте, который стартовал сегодня, 5 апреля. На нем Ростислав уже представлен как немецкий теннисист:

До этого свой последний турнир он играл еще в марте прошлого года, а случилось это на соревновании ATP Challenger в Нур-Султане, где юный теннисист уступил в первом же раунде. Наивысшей позицией в рейтинге АТР было 1520-е место, до которого Ростислав добирался в феврале 2020 года.

Досадно, что в Казахстане упустили доморощенного и действительно перспективного теннисиста. Это с учетом того, что одаренных игроков в стране и без того мало. Теперь Гальфингер будет играть под немецким флагом, и, быть может, скоро его заметят уже в Федерации тенниса Германии.

Будем надеяться, что у Ростислава все получится, даже несмотря на все спортивные трудности, с которыми он столкнулся уже в столь молодом возрасте!