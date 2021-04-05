18-летний перспективный казахстанский теннисист сменил гражданство на немецкое и рассказал подробности
Он мечтал играть за сборную, но оказался не нужен на родине.
Он мечтал играть за сборную, но оказался не нужен на родине.
18-летний Ростислав Гальфингер еще полтора года назад признавался лучшим казахстанским
В интервью корреспонденту Vesti.kz Ростислав рассказал о причинах смены гражданства, обвинениях со стороны Федерации тенниса Казахстана, разрыве работы с тренером и возвращении на родину.
Для начала отметим, что мы также обратились в Федерацию тенниса Казахстана, чтобы там разъяснили причины смены гражданства Гальфингером. Официальный ответ был следующим:
«В сети определенный резонанс, и обсуждение вызвала информация касательно смены гражданства казахстанским теннисистом Ростиславом Гальфингером. В этой связи Федерация тенниса Казахстана (далее ФТК) сообщает, что ФТК с прошлого года расторгла контракт с Гальфингером за многочисленные нарушения дисциплины. Кроме того, его мама несколько лет назад получила гражданство Германии и он решил переехать к ней», — говорится в сообщении от Федерации.
— Ростислав, приветствую! Как у тебя дела? Где сейчас находишься?
— Все хорошо, я сейчас приехал на турнир ITF Futures 15K в Шымкент.
— Судя по тому, что я видел у тебя в Instagram, ты переехал в Германию и сменил гражданство?
— Да, я переехал в Германию. Но сейчас проживаю в Беларуси, тренируюсь в академии.
— Интересно. Сейчас у тебя уже и в профиле на сайте ITF (Международная федерация тенниса — прим. ред.) подтверждено, что ты выступаешь под флагом Германии. Есть ли
— Мой переезд имел много причин… К примеру, смена руководства в Федерации тенниса Казахстана в 2020 году. Булат Жамитович Утемуратов (президент Федерации — прим. ред.) создал колоссальнейшие возможности для развития тенниса в Казахстане, но люди, временно занимавшие определенные должности, сделали мои условия для тренировочного процесса невыносимыми. Это было толчком для моего переезда. Несмотря на то, что моя семья давно живет в Германии, моей целью было выступать под флагом Казахстана и попасть в национальную сборную. Сейчас в руководстве Федерации уже заменили этих людей, и теперь, надеюсь, казахстанский теннис станет от этого лучше, у ребят будет много побед! Что касается поддержки от немецкой Федерации — то нет, пока не было. Во многом это связано с тем, что я год не играл турниры и не проявлял себя на местных национальных соревнованиях. Но я надеюсь, что все впереди. Хоть в Европе и есть очень большие возможности для карьеры, но все упирается в финансы.
— Кстати, прежде чем связаться с тобой, в Федерацию был сделан запрос. В ответе было написано, что с тобой расторгли контракт ввиду того, что ты неоднократно нарушал дисциплину… Можешь подтвердить это или опровергнуть? Либо же описать ситуацию так, как она выглядела с твоей стороны?
— Повод был небольшим. Скорее всего, в их интересах было найти повод! Я ходил в компьютерный клуб, а так как тренировки были до 18:00, после чего еще и ужин, я быстро убегал вечером и пару часов позволял себе поиграть… Это была моя эмоциональная разгрузка… Я жил в кампусе примерно три года, у меня была комната на пять человек, не было рядом ни семьи, ни дома. Я находился постоянно в разъездах, и это [небольшое увлечение играми] было моим маленьким миром! Я не пью спиртное, не курю. Я просто иногда не успевал вовремя вернуться в кампус, опаздывая на 15−30 минут…
— Я давно подписан на тебя в социальных сетях, не раз видел тебя на турнирах. Не верю, что ты — постоянный нарушитель дисциплины…
— Больше поводов не было! У меня был тренер, Дмитрий Иштуганов, у нас были с ним выстроены свои отношения, он меня читал как книгу и понимал, но и тут были найдены причины моей недисциплинированности… Мы за два года работы достигли больших успехов! Федерация разорвала нашу работу… Это очень печально.
— А тебя
— Нет. Все были только рады, как мне кажется. Никто мне не звонил и не писал. Да и что ждать, если всем игрокам был наложен запрет находиться со мной на корте под страхом того, что они будут отчислены из Федерации? Мне не разрешили участвовать в тренировочном турнире, оставили лишь возможность пользоваться кортом, но без тренера и напарников.
— Теперь, получается, ты вовсе не можешь работать вместе с Иштугановым?
— Я работал с ним в Украине три месяца, дальше не смог, так как нужна была виза, а она не делается в данный момент
— Понимаю, что ты долгое время не выступал. Но видел ли ты уже теннисные центры в Германии или местных игроков? Можешь
— Уровень тенниса в Германии высокий, но пандемия в Европе приостановила спорт.
— Давай подробнее о Беларуси. Почему
— Потому что хорошая академия, она находится в лесу, не зависит от пандемии. Это самое главное — есть возможность продолжать тренировочный процесс. Ну и отмечу, что всегда есть возможность быстро прилететь домой на праздники и побыть с семьей.
— Это здорово! Сейчас ты в Шымкенте, прилетел в Казахстан. Наверняка увидел многих знакомых. Какие у тебя эмоции от возвращения в страну?
— Конечно, я рад увидеть всех! Эмоции я испытываю очень большие, так как это возращение на мою родину, это огромная часть моей жизни! Каждый корт, каждый друг, товарищ, каждый знакомый вызывает у меня массу эмоций! Я рад встретить каждого и видеть всех!
В настоящий момент Гальфингер принимает участие на турнире в Шымкенте, который стартовал сегодня, 5 апреля. На нем Ростислав уже представлен как немецкий теннисист:
До этого свой последний турнир он играл еще в марте прошлого года, а случилось это на соревновании ATP Challenger в
Досадно, что в Казахстане упустили доморощенного и действительно перспективного теннисиста. Это с учетом того, что одаренных игроков в стране и без того мало. Теперь Гальфингер будет играть под немецким флагом, и, быть может, скоро его заметят уже в Федерации тенниса Германии.
Будем надеяться, что у Ростислава все получится, даже несмотря на все спортивные трудности, с которыми он столкнулся уже в столь молодом возрасте!
Димаш Тулегенов