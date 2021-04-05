Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 7-е место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 7-е место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предыдущем рейтинге Арина Соболенко занимала 8-ю позицию, а после выхода в четвертьфинал крупного турнира в американском Майами переместилась на строку выше. Сейчас в ее активе 5085 очков.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 7985,
3. Симона Халеп (Румыния) — 6965,
4. София Кенин (США) — 5915,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5750,
6. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265,
7. Арина Соболенко (Беларусь) — 5085,
8. Серена Уильямс (США) — 4850,
9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4660,
10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11963,
2. Даниил Медведев (Россия) — 10030,
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9670,
4. Доминик Тим (Австрия) — 8660,
5. Стефанос Циципас (Греция) — 7040,
6. Александр Зверев (Германия) — 6125,
7. Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,
8. Андрей Рублев (Россия) — 5400,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3720,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3453.