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12:58 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко поднялась на 7-е место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В предыдущем рейтинге Арина Соболенко занимала 8-ю позицию, а после выхода в четвертьфинал крупного турнира в американском Майами переместилась на строку выше. Сейчас в ее активе 5085 очков.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко в Майми добралась до 1/8 финала и осталась на 15-м месте, имея в активе 3625 очков. Еще одна белоруска Александра Саснович находится на 94-й позиции (878 очков), у Ольги Говорцовой 138-е место (588), Вера Лапко занимает 287-е место (228).

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Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,

2. Наоми Осака (Япония) — 7985,

3. Симона Халеп (Румыния) — 6965,

4. София Кенин (США) — 5915,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5750,

6. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265,

7. Арина Соболенко (Беларусь) — 5085,

8. Серена Уильямс (США) — 4850,

9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4660,

10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 80-е место (936 очков), Илья Ивашко находится на 115-й позиции (673), Владимир Игнатик — на 353-й строке (129). На этой неделе Егор Герасимов выступит на турнире в итальянском Кальяри, где его первым соперником будет аргентинец Гвидо Пелья (48-й номер мирового рейтинга). На турнире в испанской Марбелье Илья Ивашко сыграет с испанццем Педро Мартинесом (100).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11963,

2. Даниил Медведев (Россия) — 10030,

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9670,

4. Доминик Тим (Австрия) — 8660,

5. Стефанос Циципас (Греция) — 7040,

6. Александр Зверев (Германия) — 6125,

7. Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,

8. Андрей Рублев (Россия) — 5400,

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3720,

10. Маттео Берреттини (Италия) — 3453.

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