Зарина Дияс вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, где сыграет с Юлией Путинцевой
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй круг турнира Volvo Car Open, проходящем в Чарльстоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй круг турнира Volvo Car Open, проходящем в Чарльстоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте соревнований 27-летняя Зарина, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, встречалась со 151-й ракеткой мира из России Натальей Вихлянцевой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Казахстана.
Матч продлился час и 15 минут. За это время Дияс реализовала шесть
Во втором раунде Volvo Car Open Дияс сыграет со своей соотечественницей Юлией Путинцевой, которая выбила из турнира британку Хэрриет Дарт со счетом 7:6. 6:4.
А вот еще две представительницы Казахстана неудачно стартовали на турнире. Так, Ярослава Шведова уступила японке Мисаки Дои (3:6, 3:6), а Елена Рыбакина отказалась от продолжения матча с американкой Кэти Макнелли после первого сета при счете 6:4 в пользу соперницы.