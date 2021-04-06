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08:47 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, где сыграет с Юлией Путинцевой

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй круг турнира Volvo Car Open, проходящем в Чарльстоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На старте соревнований 27-летняя Зарина, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, встречалась со 151-й ракеткой мира из России Натальей Вихлянцевой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Казахстана.

Матч продлился час и 15 минут. За это время Дияс реализовала шесть брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. Ранее между собой теннисистки не встречались.

Во втором раунде Volvo Car Open Дияс сыграет со своей соотечественницей Юлией Путинцевой, которая выбила из турнира британку Хэрриет Дарт со счетом 7:6. 6:4.

А вот еще две представительницы Казахстана неудачно стартовали на турнире. Так, Ярослава Шведова уступила японке Мисаки Дои (3:6, 3:6), а Елена Рыбакина отказалась от продолжения матча с американкой Кэти Макнелли после первого сета при счете 6:4 в пользу соперницы.

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