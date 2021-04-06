Игнатик вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Сплите

В сегодняшнем поединке в 1/16 финала белорус обыграл австралийца Алекса Болта (185) — 6:4, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал соперником Владимира Игнатика будет аргентинец Андреа Колларини (213).

Владимир Игнатик пробился в основную сетку этих состязаний, одержав победу в двух раундах квалификации. Сначала он обыграл нидерландского теннисиста Мика Вельдхеера (560) — 6:1, 6:3, а затем представителя Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина (250) — 7:6 (7:1), 6:3.

В первом раунде турнира в испанской Марбелье белорусский теннисист Илья Ивашко (115) сегодня сыграет с испанцем Педро Мартинесом (100).