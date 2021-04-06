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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко победил на старте турнира в Марбелье

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко победно стартовал на турнире в испанской Марбелье с призовым фондом 408,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня белорус, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, обыграл в 1/16 финала испанца Педро Мартинеса, у которого 100-я позиция, — 6:3, 7:6 (7:2). В матче 1/8 финала соперником Ильи Ивашко будет либо испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (56), либо представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (126).

Еще один белорус Егор Герасимов (80) в матче 1/8 финала турнира в итальянском Кальяри сыграет завтра со словенским теннисистом Альяжем Бедене (58).

Соревнования в Испании и Италии завершатся 11 апреля.

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