Белорусский теннисист Илья Ивашко победил на старте турнира в Марбелье

Сегодня белорус, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, обыграл в 1/16 финала испанца Педро Мартинеса, у которого 100-я позиция, — 6:3, 7:6 (7:2). В матче 1/8 финала соперником Ильи Ивашко будет либо испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина (56), либо представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (126).