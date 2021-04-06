Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.04
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.04
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.04
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.04
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
35
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
16:52 (мск), источник: ТАСС

Медведев, Федерер и Рублев примут участие в теннисном турнире в Мадриде

ТАСС, 6 апреля. Россиянин Даниил Медведев выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Испании (Madrid Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Наверх
Источник: Reuters

Помимо Медведева, в турнире примут участие первая ракетка мира серб Новак Джокович, занимающий третье место в рейтинге ATP испанец Рафаэль Надаль, четвертый номер рейтинга австриец Доминик Тим, пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев (6), швейцарец Роджер Федерер (7), а также россияне Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (24) и Аслан Карацев (28).

Во время загрузки произошла ошибка.

В женской части турнира выступят первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2), румынка Симона Халеп (3), а также россиянки Екатерина Александрова (34), Светлана Кузнецова (34), Вероника Кудерметова (36), Дарья Касаткина (41) и Анастасия Павлюченкова (44).

Соревнования пройдут с 27 апреля по 9 мая. Действующим победителем турнира является Джокович, чаще всех в Мадриде побеждал Рафаэль Надаль — пять раз. В прошлом году турнир не проводился в связи с пандемией коронавируса. В 2004 году победу на турнире одержал россиянин Марат Сафин, обыгравший в финале аргентинца Давида Налбандяна.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). Отставание Медведева от лидирующего в мировом рейтинге серба Новака Джоковича составляет 2 068 очков.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Гончаренко - в «Краснодаре». Он подходит под философию Галицкого
СМИ: Капитан «Авангарда» находится в тяжелом состоянии
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» победят: Топ-5 ставок дня
В Америке крутят шикарный трюк русского хоккеиста (видео)
«Это позор». Тащат ли судьи «Барселону» к победе в чемпионате
Источник: Контракт Знарка с «Динамо» сорвался
«Заткнитесь». Тренер сборной Норвегии ответил Васильеву
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь