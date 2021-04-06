Медведев, Федерер и Рублев примут участие в теннисном турнире в Мадриде

Помимо Медведева, в турнире примут участие первая ракетка мира серб Новак Джокович, занимающий третье место в рейтинге ATP испанец Рафаэль Надаль, четвертый номер рейтинга австриец Доминик Тим, пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев (6), швейцарец Роджер Федерер (7), а также россияне Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (24) и Аслан Карацев (28).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5cbd5294061585e59d1" data-vnd="b5cbd5294061585e59d1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5cbd5294061585e59d1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В женской части турнира выступят первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2), румынка Симона Халеп (3), а также россиянки Екатерина Александрова (34), Светлана Кузнецова (34), Вероника Кудерметова (36), Дарья Касаткина (41) и Анастасия Павлюченкова (44).

Соревнования пройдут с 27 апреля по 9 мая. Действующим победителем турнира является Джокович, чаще всех в Мадриде побеждал Рафаэль Надаль — пять раз. В прошлом году турнир не проводился в связи с пандемией коронавируса. В 2004 году победу на турнире одержал россиянин Марат Сафин, обыгравший в финале аргентинца Давида Налбандяна.