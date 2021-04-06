Медведев, Федерер и Рублев примут участие в теннисном турнире в Мадриде
ТАСС, 6 апреля. Россиянин Даниил Медведев выступит на турнире Ассоциации
ТАСС, 6 апреля. Россиянин Даниил Медведев выступит на турнире Ассоциации
Помимо Медведева, в турнире примут участие первая ракетка мира серб Новак Джокович, занимающий третье место в рейтинге ATP испанец Рафаэль Надаль, четвертый номер рейтинга австриец Доминик Тим, пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев (6), швейцарец Роджер Федерер (7), а также россияне Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (24) и Аслан Карацев (28).
В женской части турнира выступят первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2), румынка Симона Халеп (3), а также россиянки Екатерина Александрова (34), Светлана Кузнецова (34), Вероника Кудерметова (36), Дарья Касаткина (41) и Анастасия Павлюченкова (44).
Соревнования пройдут с 27 апреля по 9 мая. Действующим победителем турнира является Джокович, чаще всех в Мадриде побеждал Рафаэль Надаль — пять раз. В прошлом году турнир не проводился в связи с пандемией коронавируса. В 2004 году победу на турнире одержал россиянин Марат Сафин, обыгравший в финале аргентинца Давида Налбандяна.
Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). Отставание Медведева от лидирующего в мировом рейтинге серба Новака Джоковича составляет 2 068 очков.