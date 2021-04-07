Юлия Путинцева победила Зарину Дияс и вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне

Путинцева выиграла в двух сетах — 6:2, 6:2. Игра длилась 1 час и 22 минуты. В ее ходе Юлия сделала два эйса, тогда как Дияс не отметилась ни одной подачей навылет. При этом у нее всего одна двойная ошибка против трех у Зарины.