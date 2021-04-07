Юлия Путинцева победила Зарину Дияс и вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне
Игра длилась более часа.
Игра длилась более часа.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила соотечественницу Зарину Дияс и пробилась в третий круг турнира Volvo Car Open, проходящего в Чарльстоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Путинцева выиграла в двух сетах — 6:2, 6:2. Игра длилась 1 час и 22 минуты. В ее ходе Юлия сделала два эйса, тогда как Дияс не отметилась ни одной подачей навылет. При этом у нее всего одна двойная ошибка против трех у Зарины.
В третьем раунде Путинцева сыграет с 13-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, оказавшейся сильнее Магдалены Фреш — 6:1, 6:3. Встреча пройдет 8 апреля.