Тарпищев назвал российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

«Перенос сроков никак не сказывается на наших планах и подготовке к Олимпиаде, — сказал Тарпищев. — После Roland Garros берутся рейтинги и по ним проходят на Игры, но с нашими командами уже все понятно. Мужская сборная полностью известна, турнир во Франции никак не повлияет [на состав]. В Токио поедут [Даниил] Медведев, [Андрей] Рублев, [Карен] Хачанов и [Аслан] Карацев. У девчонок еще есть вопросы, но в целом и там команда примерно ясна».