Юлия Путинцева после 0:6 в первом сете вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

В третьем круге она играла с 13-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, которой проиграла первый сет — 0:6. Во втором при счете 2:2 Мугуруса отказалась от игры, длившейся 1 час и 1 минуту. В ее ходе соперницы отметились по одной подаче навылет. При этом испанка совершила 3 двойных ошибок против двух у казахстанки.