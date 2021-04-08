Юлия Путинцева после 0:6 в первом сете вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
Не обошлось без помощи соперницы.
Не обошлось без помощи соперницы.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в ¼ финала турнира WTA, проходящего в американском Чарльстоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В третьем круге она играла с 13-й ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой, которой проиграла первый сет — 0:6. Во втором при счете 2:2 Мугуруса отказалась от игры, длившейся 1 час и 1 минуту. В ее ходе соперницы отметились по одной подаче навылет. При этом испанка совершила 3 двойных ошибок против двух у казахстанки.
Следующий матч Юлия проведет с победительницей пары Данка Ковинич (Черногория) — Петра Квитова (Чехия).