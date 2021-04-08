$ 63 тыс. за пост в соцсетях! Серена Уильямс знает, как монетизировать свои 23 «Шлема»
Шарапова, Медведев, Курникова также входят в топ-30 теннисистов, чьи сообщения оцениваются дороже всех.
Шарапова, Медведев, Курникова также входят в топ-30 теннисистов, чьи сообщения оцениваются дороже всех.
Как известно, Серена Уильямс — одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Только на корте за свою карьеру американка заработала более $ 94 млн призовых. А ведь есть ещё спонсорские контракты, инвестиционные вложения, а также рекламные посты в соцсетях. Оказывается, одно сообщение Серены в «инстаграме» оценивается примерно в ту же сумму, что и приз для чемпионки турнира WTA-500 в Чарльстоне, который проходит на этой неделе.
Известное агентство BonusFinder по результатам своего исследования подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов в соцсетах в 2021 году. В частности, были изучены аккаунты этих спортсменов в «инстаграме». На основании количества подписчиков был составлен условный
Рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов-блогеров:
1. Серена Уильямс — 13 млн подписчиков в «инстаграм» — около $ 63 тыс. за 1 пост
2. Рафаэль Надаль — 10,6 млн — $51 тыс.
3. Роджер Федерер — 8,1 млн — $39,3 тыс
4. Новак Джокович — 8 млн — $38,8 тыс
5. Мария Шарапова — 4,1 млн — $20 тыс
6. Наоми Осака — 2,2 млн — $10,6 тыс
7. Эжени Бушар — 2,1 млн — $10,2 тыс
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9. Энди Маррей — 1,7 млн — $8,2 тыс
10. Анна Курникова — 1,7 млн — $8,2 тыс
…28. Даниил Медведев — 0,49 млн — $2,4 тыс.
Серена Уильямс, выигравшая за карьеру 23 турнира «Большого шлема» только в одиночном разряде, отлично знает, как монетизировать свои победы. С 2016 по 2019 годы, по данным Forbes, американка была рекордсменкой среди всех спортсменок мира по заработкам. А в 2020 году её доход составил $ 36 млн, большая часть из которых пришлась на рекламные контракты. Многочисленные коммерческие партнёры Уильямс, такие как Nike, Gatorade, Procter & Gamble и Beats, довольны не только успехами Серены на корте, но и её популярностью в соцсетях. Только в одном «инстаграме» на американку подписано 13 млн пользователей. Это самый высокий показатель среди теннисистов. Она оставила позади себя и Рафаэля Надаля, и Роджера Федерера, и Новака Джоковича и свою «любимую» соперницу Марию Шарапову. Как сообщает BonusFinder, за один пост в соцсетях Серена может получить около $ 63 тыс. Любопытно, что чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне, который должен завершиться в эти выходные, получит от организаторов почти столько же — $ 68 570.
Стоит обратить внимание, что в топ-5 самых дорогих
Совсем немного от Осаки отстает Эжени Бушар с более чем 2,1 млн фолловеров. Канадка уже давно не выигрывала турниры, не блистает она и на «Больших шлемах», но за одно рекламное сообщение в «инстаграме» теннисистка может получить столько же, сколько за участие в 1-м круге на турнире уровня WTA-1000 в Майами — $ 20 тыс. Невероятно, но 1,7 млн пользователей сети «инстаграм» внимательно следят за публикациями Анны Курниковой.
В топ-30 есть ещё один представитель России. У Даниила Медведева сейчас в «инстаграме» 490 тыс. подписчиков. За один рекламный пост он может заработать около $ 2,5 тыс. Стоит добавить, что россиянин в последнее время очень быстро набирает популярность, поэтому его показатели могут существенно улучшиться.
Пётр Дубровский