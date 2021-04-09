Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марбелье
Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-е место в рейтинге ATP) не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания).
Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-е место в рейтинге ATP) не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марбелье (Испания).
В трёхсетовом матче он уступил испанцу Хауме Мунару (95-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.
Встреча продлилась 2 часа 53 минуты. Ивашко 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3
В полуфинале Мунара ждёт встреча с победителем матча Карлос Алкарас Гарфия (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).
Турнир в Марбелье продлится до 11 апреля. Призовой фонд соревнований составил € 255 500. Ивашко как четвертьфиналист получит почти € 8 тыс.