Юлия Путинцева вылетела с турнира в Чарльстоне, в трёх сетах проиграв Данке Ковинич

В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 1:6.

Встреча продлилась 2 часа 53 минуты. Путинцева 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Ковинич — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Призовой фонд турнира составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является американка Мэдисон Кис, она одержала победу в 2019 году. В 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.