Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Чарлстоне

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером. В полуфинале Кудерметова встретится с испанкой Паулой Хиберт, которая в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти (6:4, 6:3).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8d410e2e0fdfe63959e1" data-vnd="8d410e2e0fdfe63959e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8d410e2e0fdfe63959e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

28-летняя Стивенс занимает 57-е место в рейтинге WTA, в ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Американская теннисистка является победительницей Открытого чемпионата США (2017).

Турнир в Чарлстоне проходит на грунте и относится к категории WTA 500. Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз, выигравшая в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.