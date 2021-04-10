Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Чарлстоне

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером. В полуфинале Кудерметова встретится с испанкой Паулой Хиберт, которая в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти (6:4, 6:3).
Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.
28-летняя Стивенс занимает 57-е место в рейтинге WTA, в ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Американская теннисистка является победительницей Открытого чемпионата США (2017).
Турнир в Чарлстоне проходит на грунте и относится к категории WTA 500. Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз, выигравшая в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.
Турнир завершится 11 апреля.