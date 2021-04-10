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09:34 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Чарлстоне

ТАСС, 10 апреля. Россиянка Вероника Кудерметова победила американку Слоан Стивенс в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Призовой фонд соревнований составляет $565,53 тыс.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней россиянки, посеянной на турнире под 15-м номером. В полуфинале Кудерметова встретится с испанкой Паулой Хиберт, которая в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти (6:4, 6:3).

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Кудерметова занимает 38-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

28-летняя Стивенс занимает 57-е место в рейтинге WTA, в ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Американская теннисистка является победительницей Открытого чемпионата США (2017).

Турнир в Чарлстоне проходит на грунте и относится к категории WTA 500. Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз, выигравшая в 2019 году. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Турнир завершится 11 апреля.

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