Юлия Путинцева провалила третий сет и проиграла матч за выход в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне
Игра длилась почти три часа.
Игра длилась почти три часа.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выбыла из турнира WTA, проходящего в американском Чарльстоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале казахстанка проиграла 91-й ракетке мира Данке Ковинич из Черногории в трех сетах — 7:6, 5:7, 1:6.
Игра длилась 2 часа и 54 минуты.
В ее ходе Юлия, занимающая 31-е место в мировом рейтинге, сделала четыре эйса, тогда как соперница отметилась пятью подачами навылет.
При этом совершила пять двойных ошибок против шести у Ковинич.
В полуфинале Ковинич сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая выиграла у американки Кори Гауфф (6:3, 6:3). Встреча состоится 10 апреля.