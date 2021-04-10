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09:37 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева провалила третий сет и проиграла матч за выход в полуфинал турнира WTA в Чарльстоне

Игра длилась почти три часа.

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выбыла из турнира WTA, проходящего в американском Чарльстоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В четвертьфинале казахстанка проиграла 91-й ракетке мира Данке Ковинич из Черногории в трех сетах — 7:6, 5:7, 1:6.

Игра длилась 2 часа и 54 минуты.

В ее ходе Юлия, занимающая 31-е место в мировом рейтинге, сделала четыре эйса, тогда как соперница отметилась пятью подачами навылет.

При этом совершила пять двойных ошибок против шести у Ковинич.

В полуфинале Ковинич сыграет с Онс Жабер из Туниса, которая выиграла у американки Кори Гауфф (6:3, 6:3). Встреча состоится 10 апреля.

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