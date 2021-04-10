Сонего пробился в финал турнира в Кальяри
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в финал домашнего турнира в итальянском Кальяри, призовой фонд которого превышает 400 тысяч евро.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в финал домашнего турнира в итальянском Кальяри, призовой фонд которого превышает 400 тысяч евро.
В полуфинале соревнований Сонего (3-й номер посева) обыграл американца Тэйлора Фрица (2) со счетом 6:4, 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут.
В финале турнира Сонего сыграет с победителем матча между представителем Сербии Ласло Дьере и грузином Николозом Басилашвили (4).