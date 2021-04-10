Сонего пробился в финал турнира в Кальяри

Сонего пробился в финал турнира в Кальяри

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Итальянский теннисист Лоренцо Сонего вышел в финал домашнего турнира в итальянском Кальяри, призовой фонд которого превышает 400 тысяч евро.