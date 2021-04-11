Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте

Сегодня в решающем поединке 16-летняя минчанка уступила в двух сетах американской теннисистке Джесси Эйни (778-й номер мирового рейтинга) — 4:6, 2:6.

На пути к финалу Эвелина Ласкевич обыграла россиянок Анжелику Исаеву (762), Алину Силич (1025), представительницу Казахстана Гозаль Айнитдинову (469) и словачку Катарину Кужмову (915), не отдав соперницам ни одного сета.