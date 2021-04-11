Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Томь
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монако
Дижон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Реал Сосьедад
22
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Урал
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Зенит
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
16:05
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
32
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ним
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Лорьян
41
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Бордо
41
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Иртыш
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Енисей
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
Дженоа
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Динамо Бр
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Велес
24
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Алания
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Осасуна
12
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Нант
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Кальяри
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Спартак-2
52
Хоккей. НХЛ
12.04
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
12.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.04
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.04
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
12.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
01
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
50
Все события
Фоторепортажи
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
Сборная России проиграла Словакии
12:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира категории W15 в казахстанском Шымкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в решающем поединке 16-летняя минчанка уступила в двух сетах американской теннисистке Джесси Эйни (778-й номер мирового рейтинга) — 4:6, 2:6.

На пути к финалу Эвелина Ласкевич обыграла россиянок Анжелику Исаеву (762), Алину Силич (1025), представительницу Казахстана Гозаль Айнитдинову (469) и словачку Катарину Кужмову (915), не отдав соперницам ни одного сета.

На крупном мужском турнире в Монте-Карло с призовым фондом 2 млн евро белорусский теннисист Егор Герасимов (80) не смог пробиться в основную сетку, проиграв в первом квалификационном раунде представителю Швейцарии Генри Лааксонену (135) — 6:2, 1:6, 3:6.

 Гороскоп на май 2020
Несколько фото, показывающие, что природа - самый гениальный художник
Месси не может забивать без Криштиану Роналду
Станислав Черчесов подал в суд на власти Северной Осетии
«Краснодар» уступил «Арсеналу» в первом матче при Гончаренко
«Неприемлемо»: Коляда раскритиковал жизнь в Советском Союзе
Авербух высказался о нападках Грищук в адрес Татьяны Тарасовой
«Локомотив» принимает «Спартак» в матче РПЛ (трансляция)
«Фиорентина» Кокорина играет против «Аталанты» Миранчука (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь