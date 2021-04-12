«Это немного смешно. Можно подумать, коронавирус исчезнет»: Даниил Медведев — о переносе «Ролан Гаррос» на неделю
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал перенос Открытого чемпионата Франции на одну неделю.
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал перенос Открытого чемпионата Франции на одну неделю.
«Я немного удивлен, потому что если мы говорим о правилах, не о самом Открытом чемпионате Франции, а о стране и правительстве, что это изменится, если мы проведем турнир через неделю? Здесь мы говорим о COVID-19. Не уверен, что это
Должен сказать, что это немного смешно. Но не со стороны французской федерации или правительства, это просто общая ситуация. Когда вы смотрите на это, возникает ощущение, что, если вы отложите на одну неделю, коронавирус исчезнет. Есть много правил. Иногда могут быть исключения.
В любом случае, как игрок, я принимаю это, потому что это даст мне дополнительную неделю на подготовку. Я постараюсь использовать две недели после Рима, чтобы хорошо подготовиться и хорошо выступить. Посмотрим, что они собираются делать во время сезона, когда пройдут турниры на траве, — цитирует Медведева Tennis Majors.