«Это немного смешно. Можно подумать, коронавирус исчезнет»: Даниил Медведев — о переносе «Ролан Гаррос» на неделю

«Я немного удивлен, потому что если мы говорим о правилах, не о самом Открытом чемпионате Франции, а о стране и правительстве, что это изменится, если мы проведем турнир через неделю? Здесь мы говорим о COVID-19. Не уверен, что это что-то изменит.

Читайте также Тарпищев назвал российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Должен сказать, что это немного смешно. Но не со стороны французской федерации или правительства, это просто общая ситуация. Когда вы смотрите на это, возникает ощущение, что, если вы отложите на одну неделю, коронавирус исчезнет. Есть много правил. Иногда могут быть исключения.