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09:43 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева вернулась в топ-30 рейтинга WTA

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вошла в топ-30 обновленного рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

Она поднялась с 31-го места на 30-е. При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 23-ю строчку, а вот Зарина Дияс опустилась с 88-й позиции на 90-ю.

Тройка сильнейших не претерпела изменений, в нее вошли Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония) и Симона Халеп (Румыния).

Напомним, что Путинцева дошла до четвертьфинала турнира WTA в американском Чарльстоне, где заработала 12 тысяч долларов и 100 рейтинговых очков.

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