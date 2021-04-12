Юлия Путинцева вернулась в топ-30 рейтинга WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вошла в топ-30 обновленного рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вошла в топ-30 обновленного рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она поднялась с 31-го места на 30-е. При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 23-ю строчку, а вот Зарина Дияс опустилась с 88-й позиции на 90-ю.
Тройка сильнейших не претерпела изменений, в нее вошли Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония) и Симона Халеп (Румыния).
Напомним, что Путинцева дошла до четвертьфинала турнира WTA в американском Чарльстоне, где заработала 12 тысяч долларов и 100 рейтинговых очков.