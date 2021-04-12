Кудерметова — первая ракетка России. Прорыв Вероники после первого титула
24-летняя россиянка выиграла в Чарлстоне и поднялась на девять позиций в рейтинге.
24-летняя россиянка выиграла в Чарлстоне и поднялась на девять позиций в рейтинге.
Россиянка Вероника Кудерметова со второго раза стала победительницей турнира WTA. В начале нынешнего сезона уроженка Казани уступила в финале соревнований в
— Когда я приехала в Чарльстон, то сказала себе: «Вероника, тебе просто нужно работать, вот и все. Посмотрим, как ты здесь выступишь», — сказала Кудерметова на послематчевой
Россиянка за всю неделю не проиграла ни одного сета, повторив рекорд турнира, установленный в 2012 году Сереной Уильямс. В этот раз состав участниц был не слишком звездным. И хотя посев возглавляли Эшли Барти и Софья Кенин, никто из фаворитов не дошел даже до полуфинала. Кудерметовой вообще удалось избежать в Чарльстоне встречи с сеяными игроками. Понятно, что у многих сейчас мысли о грунтовом сезоне в Европе, а место турнира на уникальной зеленой глине — не самое удачное в календаре. Тем не менее начало трофеям положено, и это очень круто. Вероника — пятая теннисистка в нынешнем сезоне, выигравшая свой первый в карьере турнир WTA.
— По качеству тенниса Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга, — отметил в интервью ТАСС президент Федерации тенниса России Тарпищев. — Она молодец, у нее хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология.
В официальном твиттере турнира в Чарльстоне написано, что «Вероника взяла трофей, приехав сюда практически неизвестной». И это, конечно, перебор, с учетом того, что речь о теннисистке, которая на протяжении трех лет восемь раз сыграла в основных сетках турнира «Большого шлема». Всего два года назад Вероника доходила до финала Чарльстона-2019 — в паре с Ириной Хромачевой она проиграла здесь в битве за титул дуэту Гренефельд (Германия) / Росольска (Польша). Странно, что организаторы турнира этого не заметили.
Кудерметова начинала нынешний сезон как 46-й номер рейтинга и за три месяца поднялась на 17 позиций. Из 25 матчей россиянка выиграла 17 и впервые в карьере попала в топ-30 мирового рейтинга. Да, 29-я строчка для первой ракетки России — не самая высокая, с учетом того, что в прошлом у нас были несколько первых номеров WTA. Но у подопечной Сергея Демехина есть потенциал для роста и все, чтобы обрести популярность среди болельщиков. Во всяком случае, накануне финала в Чарльстоне она показала, что у нее очень разносторонние интересы, удивив рассуждениями о бойце ММА Хабибе Нурмагомедове.
— Хабиб очень сильный и в ментальном плане очень хорош. Он использует любую возможность, которая ему предоставляется, — отметила Кудерметова в интервью Tennis Channel. — Думаю, что Хабиб просто хороший человек. Я всегда поддерживаю его, когда он дерется. Он мне очень нравится. Надеюсь, что я смогу стать такой же сильной в ментальном плане. Многие называют его Орлом. Кем бы я себя назвала? Многие называют меня черной кошкой или пантерой.
Кудерметова принесла России шестой теннисный титул в нынешнем сезоне. Ранее Дарья Касаткина выиграла турниры в Мельбурне и