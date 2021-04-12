Кудерметова — первая ракетка России. Прорыв Вероники после первого титула

Россиянка Вероника Кудерметова со второго раза стала победительницей турнира WTA. В начале нынешнего сезона уроженка Казани уступила в финале соревнований в Абу-Даби (ОАЭ), но в американском Чарльстоне своего шанса не упустила. 15-я ракетка турнира в титульном поединке достаточно легко за 1 час 36 минут победила черногорку Данку Ковинич со счетом 6:4, 6:2. Этот успех позволил Веронике получить 470 очков подняться на 29-ю строчку в рейтинге WTA и отобрать у Екатерины Александровой звание лучшей теннисистки России.

Смогу попасть в десятку лучших

— Когда я приехала в Чарльстон, то сказала себе: «Вероника, тебе просто нужно работать, вот и все. Посмотрим, как ты здесь выступишь», — сказала Кудерметова на послематчевой пресс-конференции. — Когда начались матчи, я сосредоточилась только на тактике и на игре. Все поединки здесь были действительно тяжелыми в плане потраченных нервов и физических усилий, но я очень горжусь собой. Я действительно счастлива, что выиграла первый титул. Этот успех показывает, что я могу выступать очень хорошо и побеждать хороших игроков. И если я буду продолжать работать в том же духе, думаю, смогу попасть в десятку лучших.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ni4FQqtL5SI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянка за всю неделю не проиграла ни одного сета, повторив рекорд турнира, установленный в 2012 году Сереной Уильямс. В этот раз состав участниц был не слишком звездным. И хотя посев возглавляли Эшли Барти и Софья Кенин, никто из фаворитов не дошел даже до полуфинала. Кудерметовой вообще удалось избежать в Чарльстоне встречи с сеяными игроками. Понятно, что у многих сейчас мысли о грунтовом сезоне в Европе, а место турнира на уникальной зеленой глине — не самое удачное в календаре. Тем не менее начало трофеям положено, и это очень круто. Вероника — пятая теннисистка в нынешнем сезоне, выигравшая свой первый в карьере турнир WTA.

— По качеству тенниса Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга, — отметил в интервью ТАСС президент Федерации тенниса России Тарпищев. — Она молодец, у нее хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология.

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Неизвестная черная кошка

В официальном твиттере турнира в Чарльстоне написано, что «Вероника взяла трофей, приехав сюда практически неизвестной». И это, конечно, перебор, с учетом того, что речь о теннисистке, которая на протяжении трех лет восемь раз сыграла в основных сетках турнира «Большого шлема». Всего два года назад Вероника доходила до финала Чарльстона-2019 — в паре с Ириной Хромачевой она проиграла здесь в битве за титул дуэту Гренефельд (Германия) / Росольска (Польша). Странно, что организаторы турнира этого не заметили.

Кудерметова начинала нынешний сезон как 46-й номер рейтинга и за три месяца поднялась на 17 позиций. Из 25 матчей россиянка выиграла 17 и впервые в карьере попала в топ-30 мирового рейтинга. Да, 29-я строчка для первой ракетки России — не самая высокая, с учетом того, что в прошлом у нас были несколько первых номеров WTA. Но у подопечной Сергея Демехина есть потенциал для роста и все, чтобы обрести популярность среди болельщиков. Во всяком случае, накануне финала в Чарльстоне она показала, что у нее очень разносторонние интересы, удивив рассуждениями о бойце ММА Хабибе Нурмагомедове.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLwv9Zsgpvx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLwv9Zsgpvx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLwv9Zsgpvx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Veronika Kudermetova (@v.kudermetova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Хабиб очень сильный и в ментальном плане очень хорош. Он использует любую возможность, которая ему предоставляется, — отметила Кудерметова в интервью Tennis Channel. — Думаю, что Хабиб просто хороший человек. Я всегда поддерживаю его, когда он дерется. Он мне очень нравится. Надеюсь, что я смогу стать такой же сильной в ментальном плане. Многие называют его Орлом. Кем бы я себя назвала? Многие называют меня черной кошкой или пантерой.