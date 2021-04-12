Карацев сыграет с Циципасом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Карацева. Музетти попал на турнир по специальному приглашению (wild card). В следующем круге россиянин сыграет с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (4-й номер посева).

27-летний Карацев занимает 29-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021). Музетти 19 лет, он занимает 84-ю строчку в мировом рейтинге.