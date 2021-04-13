Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус в Монте-Карло
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус, находясь на «Мастерсе» в
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус, находясь на «Мастерсе» в
Также организаторы «Мастерса» сообщили, что Медведев отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей.
«Это большое разочарование — не сыграть в
На «Мастерсе» в