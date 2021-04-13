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11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус в Монте-Карло

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус, находясь на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщает руководство ATP.

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Источник: AP 2020

Также организаторы «Мастерса» сообщили, что Медведев отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей.

«Это большое разочарование — не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением буду ждать возвращения в тур. Надеюсь, это случится как можно скорее и в безопасных условиях», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев стал вторым номером посева и должен был во втором круге сыграть с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия).

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