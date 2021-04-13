Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус в Монте-Карло

Также организаторы «Мастерса» сообщили, что Медведев отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей.

«Это большое разочарование — не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением буду ждать возвращения в тур. Надеюсь, это случится как можно скорее и в безопасных условиях», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.