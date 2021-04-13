Карацев проиграл Циципасу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под четвертым номером. В следующем круге греческий теннисист встретится с победителем матча между австралийцем Джоном Миллмэном и чилийцем Кристианом Гарином. Ранее во вторник из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию с турнира был снят второй номер посева россиянин Даниил Медведев.

27-летний Карацев занимает 29-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021).

Циципасу 22 года, он является пятой ракеткой мира. В активе грека пять побед на турнирах под эгидой ATP, лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Австралии и Франции.