Карацев проиграл Циципасу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло
ТАСС, 13 апреля. Россиянин Аслан Карацев уступил пятой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации
ТАСС, 13 апреля. Россиянин Аслан Карацев уступил пятой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под четвертым номером. В следующем круге греческий теннисист встретится с победителем матча между австралийцем Джоном Миллмэном и чилийцем Кристианом Гарином. Ранее во вторник
Циципасу 22 года, он является пятой ракеткой мира. В активе грека пять побед на турнирах под эгидой ATP, лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Австралии и Франции.
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