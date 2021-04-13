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17:48 (мск), источник: ТАСС

Карацев проиграл Циципасу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

ТАСС, 13 апреля. Россиянин Аслан Карацев уступил пятой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Циципаса, посеянного на турнире под четвертым номером. В следующем круге греческий теннисист встретится с победителем матча между австралийцем Джоном Миллмэном и чилийцем Кристианом Гарином. Ранее во вторник из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию с турнира был снят второй номер посева россиянин Даниил Медведев.

27-летний Карацев занимает 29-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021).

Циципасу 22 года, он является пятой ракеткой мира. В активе грека пять побед на турнирах под эгидой ATP, лучшим его результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Австралии и Франции.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Действующим победителем является итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.

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