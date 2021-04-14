Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Рублева. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

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Карузо 28 лет, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции (2019) и США (2020).