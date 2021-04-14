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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: AP 2020

Джокович в матче второго круга обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

Следующим соперником Джоковича будет победитель противостояния Даниэль Эванс (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша, 13-й номер посева).

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