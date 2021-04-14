Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в
Джокович в матче второго круга обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
Следующим соперником Джоковича будет победитель противостояния Даниэль Эванс (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша, 13-й номер посева).