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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эванс победил Джоковича в третьем раунде «Мастерса» в Монте-Карло

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британец Даниэль Эванс обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в третьем раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

Матч продолжался чуть более двух часов и завершился победой Эванса (33-й номер рейтинга АТР) со счетом 6:4, 7:5. Ранее Эванс и Джокович друг с другом не играли.

Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен (11-й номер посева), который в своем матче третьего круга за 1 час 51 минуту одолел немца Александра Зверева, посеянного под пятым номером, со счетом 6:4, 7:6 (9:7).

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