Эванс победил Джоковича в третьем раунде «Мастерса» в Монте-Карло
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британец Даниэль Эванс обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в третьем раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Британец Даниэль Эванс обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в третьем раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в
Матч продолжался чуть более двух часов и завершился победой Эванса (33-й номер рейтинга АТР) со счетом 6:4, 7:5. Ранее Эванс и Джокович друг с другом не играли.
Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен (11-й номер посева), который в своем матче третьего круга за 1 час 51 минуту одолел немца Александра Зверева, посеянного под пятым номером, со счетом 6:4, 7:6 (9:7).