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22:37 (мск), источник: ТАСС

Рублев обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

ТАСС, 16 апреля. Россиянин Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина. В полуфинале Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который обыграл действующего победителя турнира итальянца Фабио Фоньини (15-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. В другом полуфинале встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас (4).

Рублев впервые обыграл Надаля за три проведенных матча. Россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации.

Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Надалю 34 года. Испанец завоевал 86 титулов под эгидой организации, 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, четырежды — Открытый чемпионат США, дважды — Уимблдон, один раз — Открытый чемпионат Австралии.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.

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