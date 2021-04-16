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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев шокирован давлением, которое испытывает Надаль во время матчей

Российский теннисист Андрей Рублев 16 апреля в интервью официальному сайту АТР прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира в Монте-Карло (Монако).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Я даже не знаю, что сказать. Я не могу представить себя в ситуации с Рафой, зная, что ты — лучший игрок на грунте и каждый раз испытываешь сумасшедшее давление. Думаю, что ему невероятно сложно каждый раз. Я в шоке от того, как он играет под таким давлением, и именно поэтому он легенда», — заявил Рублев.

В полуфинале турнира в Монте-Карло российский теннисист сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Встреча Рублев — Рууд состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 16.00 (мск).

Во втором полуфинале сойдутся грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.

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