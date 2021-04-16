Рублев шокирован давлением, которое испытывает Надаль во время матчей

«Я даже не знаю, что сказать. Я не могу представить себя в ситуации с Рафой, зная, что ты — лучший игрок на грунте и каждый раз испытываешь сумасшедшее давление. Думаю, что ему невероятно сложно каждый раз. Я в шоке от того, как он играет под таким давлением, и именно поэтому он легенда», — заявил Рублев.