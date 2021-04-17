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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Надаль — о поражении от Рублева: Сегодня я проиграл великому игроку

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 16 апреля на своей странице в Instagram прокомментировал поражение от Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Монте-Карло, спасибо за все! Я проиграл сегодня великому игроку, Андрею Рублеву. Не сказать, что я играл хорошо, он просто был лучше меня. Возвращаемся к работе», — написал Надаль.

В полуфинале турнира Рублев встретится с норвежцем Каспером Руудом. Вторую пару полуфиналистов составили грек Стефанос Циципас и британец Дэниэл Эванс.

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