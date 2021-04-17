Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от россиянина Рублева
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в Instagram прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублева в ¼ финала турнира серии «Мастерс» в
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в Instagram прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублева в ¼ финала турнира серии «Мастерс» в
Спортсмен написал, что проиграл великому теннисисту. Он обратил внимание на то, что провел матч не очень хорошо, так как россиянин проявил себя лучше. «Монте-Карло, спасибо за все! Возвращаемся к работе», — добавил испанец.
Россиянин переиграл испанца со счетом 6:2, 4:6, 6:2. 23-летний Рублев пробился в полуфинал турнира, где он столкнется с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас.
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