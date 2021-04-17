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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев сокрушил Надаля в его вотчине. Впервые за 16 лет Рафа проиграл на грунте россиянину

Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира «мастерс» в Монако, обыграв лучшего грунтовика в истории тенниса.

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Источник: AFP 2020

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters. Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 4:6, 6:2.

Андрей Рублев подтвердил свое умение отлично играть на грунте, выбив из сетки турнира в Монте-Карло самого Рафаэля Надаля. «Я играл плохо, а с такими крутыми соперниками это быстро наказывается, — отметил Надаль после матча. — Тут нечего анализировать: я слабо подавал — не понимаю, почему так. На тренировках все было хорошо, а в матче я развалился. Рублев заслуживал победы больше, чем я. Я боролся, и это уже хорошо. Нельзя победить игрока уровня Андрея, если плохо подаешь. Сколько брейков он сделал? Штук семь? Он постоянно атаковал и может собой гордиться. Рублев классный, так что я желаю ему успехов».

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Погоня за Федерером

«Мне все это казалось удивительным, — отметил Рублев. — Я не верил в то, что происходит. 6:2, 3:1 в матче с Надалем на грунте. Так вообще бывает? Я просто не верил. Внутри я понимал, что все изменится. Рафа не может играть вот так весь матч. Это был бы худший поединок Надаля. Сейчас я научился контролировать свои эмоции. Это приводит меня к успеху. Если бы после второго сета я опустил руки, в третьем у меня бы ничего не получилось. Рафа отдал бы мне один-два гейма. Но я справился».

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«Не представляю, как себя чувствует Рафа: все говорят, что это лучший в истории игрок на грунте, он сталкивается с ужасным давлением, — продолжил российский теннисист. — Легко играть, когда ты в моем положении, когда тебе нечего терять. А вот если ты — Рафа и должен побеждать, это уже очень трудно. Условия здесь неприятные: холодно и кривой корт. Правда, он выпуклый в центре. Не получается постоянно подавать сильно, процент первой подачи заметно падает. Приходится снижать скорость, чтобы не лепить ошибки. Это нормально? Наверное, да».

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В полуфинале сегодня Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда, который в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини. Это второй полуфинал Андрея на «мастерсах» подряд. Две недели назад он играл в полуфинале в Майами. Андрей сейчас отстает в рейтинге от Роджера Федерера всего на 160 очков. Если Андрей выйдет в финал, он обойдет швейцарца и станет седьмой ракеткой мира. Если возьмет титул, обойдет еще и Александра Зверева, став шестым в мире.

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Рублев повторил подвиг Медведева

Победив Надаля, Рублев одержал пятую в карьере победу над игроком из первой пятерки мирового рейтинга. Ранее россиянин трижды справлялся с Домиником Тимом и однажды с Роджером Федерером. Еще десять встреч завершались в пользу фаворитов.

Матчи Андрея Рублева с соперниками из топ-5 рейтинга ATP

СезонТурнирСтадияСоперник (место)Счет
2016ЧеннаиВторой раундСтэн Вавринка (4)3:6, 2:6
2017Australian OpenВторой кругЭнди Маррей (1)3:6, 0:6, 2:6
2017US Open1/4 финалаРафаэль Надаль (1)1:6, 2:6, 2:6
2017Пекин1/4 финалаАлександр Зверев (4)2:6, 3:6
2018Australian OpenТретий кругГригор Димитров (3)3:6, 6:4, 4:6, 4:6
2018Роттердам1/4 финалаГригор Димитров (5)3:6, 4:6
2019Гамбург1/4 финалаДоминик Тим (4)7:6, 7:6
2019Цинциннати1/8 финалаРоджер Федерер (3)6:3, 6:4
2019Санкт-Петербург1/4 финалаДаниил Медведев (4)4:6, 5:7
2020US Open1/4 финалаДаниил Медведев (5)6:7, 3:6, 6:7
2020Вена1/4 финалаДоминик Тим (3)7:6, 6:2
2020Итоговый турнирГр. турнирРафаэль Надаль (2)3:6, 4:6
2020Итоговый турнирГр. турнирДоминик Тим (3)6:2, 7:5
2021Australian Open1/4 финалаДаниил Медведев (4)5:7, 3:6, 2:6
2021Монте-Карло1/4 финалаРафаэль Надаль (3)6:2, 4:6, 6:1

11-кратный победитель турниров в Монте-Карло Рафаэль Надаль проиграл в Монако всего шестой раз в карьере, всего в третий раз оставшись без полуфинала. В 2003 году юного испанца в третьем круге остановил Гильермо Кория, а семь лет назад на четвертьфинальной стадии его победил соотечественник Давид Феррер.

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Поражения Рафаэля Надаля в  Монте-Карло

ГодСтадияСоперникРейтингСчет
2003Третий кругГильермо Кория266:7, 2:6
2013ФиналНовак Джокович12:6, 6:7
20141/4 финалаДавид Феррер66:7, 4:6
20151/2 финалаНовак Джокович13:6, 3:6
20191/2 финалаФабио Фоньини184:6, 2:6
20211/4 финалаАндрей Рублев82:6, 6:4, 1:6

Надаль в 13-й раз в карьере уступил российскому игроку в матче турнира ATP. Шесть поражений королю грунта нанес Николай Давыденко, четыре — Михаил Южный, по одному — Игорь Андреев, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Причем на грунте с Надалем справлялся только Андреев. Произошло это в 2005 году в Валенсии.

Кирилл Бурдаков, Олег Шамонаев

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