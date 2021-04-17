Рублев сокрушил Надаля в его вотчине. Впервые за 16 лет Рафа проиграл на грунте россиянину
Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира «мастерс» в Монако, обыграв лучшего грунтовика в истории тенниса.
Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира «мастерс» в Монако, обыграв лучшего грунтовика в истории тенниса.
Турнир ATP Rolex
Андрей Рублев (Россия, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 4:6, 6:2.
Андрей Рублев подтвердил свое умение отлично играть на грунте, выбив из сетки турнира в
«Мне все это казалось удивительным, — отметил Рублев. — Я не верил в то, что происходит. 6:2, 3:1 в матче с Надалем на грунте. Так вообще бывает? Я просто не верил. Внутри я понимал, что все изменится. Рафа не может играть вот так весь матч. Это был бы худший поединок Надаля. Сейчас я научился контролировать свои эмоции. Это приводит меня к успеху. Если бы после второго сета я опустил руки, в третьем у меня бы ничего не получилось. Рафа отдал бы мне
«Не представляю, как себя чувствует Рафа: все говорят, что это лучший в истории игрок на грунте, он сталкивается с ужасным давлением, — продолжил российский теннисист. — Легко играть, когда ты в моем положении, когда тебе нечего терять. А вот если ты — Рафа и должен побеждать, это уже очень трудно. Условия здесь неприятные: холодно и кривой корт. Правда, он выпуклый в центре. Не получается постоянно подавать сильно, процент первой подачи заметно падает. Приходится снижать скорость, чтобы не лепить ошибки. Это нормально? Наверное, да».
В полуфинале сегодня Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда, который в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини. Это второй полуфинал Андрея на «мастерсах» подряд. Две недели назад он играл в полуфинале в Майами. Андрей сейчас отстает в рейтинге от Роджера Федерера всего на 160 очков. Если Андрей выйдет в финал, он обойдет швейцарца и станет седьмой ракеткой мира. Если возьмет титул, обойдет еще и Александра Зверева, став шестым в мире.
Победив Надаля, Рублев одержал пятую в карьере победу над игроком из первой пятерки мирового рейтинга. Ранее россиянин трижды справлялся с Домиником Тимом и однажды с Роджером Федерером. Еще десять встреч завершались в пользу фаворитов.
|Сезон
|Турнир
|Стадия
|Соперник (место)
|Счет
|2016
|Ченнаи
|Второй раунд
|Стэн Вавринка (4)
|3:6, 2:6
|2017
|Australian Open
|Второй круг
|Энди Маррей (1)
|3:6, 0:6, 2:6
|2017
|US Open
|1/4 финала
|Рафаэль Надаль (1)
|1:6, 2:6, 2:6
|2017
|Пекин
|1/4 финала
|Александр Зверев (4)
|2:6, 3:6
|2018
|Australian Open
|Третий круг
|Григор Димитров (3)
|3:6, 6:4, 4:6, 4:6
|2018
|Роттердам
|1/4 финала
|Григор Димитров (5)
|3:6, 4:6
|2019
|Гамбург
|1/4 финала
|Доминик Тим (4)
|7:6, 7:6
|2019
|Цинциннати
|1/8 финала
|Роджер Федерер (3)
|6:3, 6:4
|2019
|Санкт-Петербург
|1/4 финала
|Даниил Медведев (4)
|4:6, 5:7
|2020
|US Open
|1/4 финала
|Даниил Медведев (5)
|6:7, 3:6, 6:7
|2020
|Вена
|1/4 финала
|Доминик Тим (3)
|7:6, 6:2
|2020
|Итоговый турнир
|Гр. турнир
|Рафаэль Надаль (2)
|3:6, 4:6
|2020
|Итоговый турнир
|Гр. турнир
|Доминик Тим (3)
|6:2, 7:5
|2021
|Australian Open
|1/4 финала
|Даниил Медведев (4)
|5:7, 3:6, 2:6
|2021
|Монте-Карло
|1/4 финала
|Рафаэль Надаль (3)
|6:2, 4:6, 6:1
11-кратный победитель турниров в
|Год
|Стадия
|Соперник
|Рейтинг
|Счет
|2003
|Третий круг
|Гильермо Кория
|26
|6:7, 2:6
|2013
|Финал
|Новак Джокович
|1
|2:6, 6:7
|2014
|1/4 финала
|Давид Феррер
|6
|6:7, 4:6
|2015
|1/2 финала
|Новак Джокович
|1
|3:6, 3:6
|2019
|1/2 финала
|Фабио Фоньини
|18
|4:6, 2:6
|2021
|1/4 финала
|Андрей Рублев
|8
|2:6, 6:4, 1:6
Надаль в 13-й раз в карьере уступил российскому игроку в матче турнира ATP. Шесть поражений королю грунта нанес Николай Давыденко, четыре — Михаил Южный, по одному — Игорь Андреев, Даниил Медведев и Андрей Рублев. Причем на грунте с Надалем справлялся только Андреев. Произошло это в 2005 году в Валенсии.
Кирилл Бурдаков, Олег Шамонаев