Рублёв получил уайлд-кард на турнир в Барселоне и сможет сыграть с Надалем лишь в финале

Российский теннисист Андрей Рублёв, получивший уайлд-кард от организаторов соревнований и ставший третьим сеяным, вступит в борьбу со второго круга, где сыграет либо с французским теннисистом Бенуа Пэром, либо с одним из победителей квалификации.



Со второго раунда стартует также Карен Хачанов (Россия). Его соперником будет победитель матча между Кэмероном Норри (Великобритания) и Сальваторе Карузо (Италия).



Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Отметим, что с Надалем Рублёв сможет встретиться только в финале турнира.