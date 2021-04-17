Рублёв получил уайлд-кард на турнир в Барселоне и сможет сыграть с Надалем лишь в финале
Состоялась жеребьевка турнира ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 19 по 25 апреля.
Состоялась жеребьевка турнира ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 19 по 25 апреля.
Российский теннисист Андрей Рублёв, получивший
Со второго раунда стартует также Карен Хачанов (Россия). Его соперником будет победитель матча между Кэмероном Норри (Великобритания) и Сальваторе Карузо (Италия).
Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Отметим, что с Надалем Рублёв сможет встретиться только в финале турнира.
Вчера, 16 апреля, Андрей оказался сильнее Надаля в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в