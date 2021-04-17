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7«Авангард» вернулся к армейцам
17:56 (мск), источник: ТАСС

Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

ТАСС, 17 апреля. Россиянин Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 23-летнего россиянина. В финале Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, сыграет с греком Стефаносом Циципасом (4). Они встречались шесть раз, одержав по три победы.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

22-летний Рууд располагается на 27-й строчке мирового рейтинга и имеет на счету один титул АТР. На Открытом чемпионате Австралии этого сезона норвежец показал свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертого круга.

Турнир в Монте-Карло проходит с 1897 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 18 апреля, его призовой фонд составляет $2,5 млн.

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