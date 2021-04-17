Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло
ТАСС, 17 апреля. Россиянин Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации
ТАСС, 17 апреля. Россиянин Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 23-летнего россиянина. В финале Рублев, посеянный на турнире под шестым номером, сыграет с греком Стефаносом Циципасом (4). Они встречались шесть раз, одержав по три победы.
22-летний Рууд располагается на 27-й строчке мирового рейтинга и имеет на счету один титул АТР. На Открытом чемпионате Австралии этого сезона норвежец показал свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертого круга.
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