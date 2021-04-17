Рыбакина одержала победу и вывела Казахстан вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с Аргентиной

Первая ракетка Казахстана была сильнее соперницы в двух сетах. Оба она выиграла с одинаковым счетом 6:4. Отметим, что Рыбакина дебютировала на этом турнире за сборную, и эта победа стала для нее первой в составе команды.

Таким образом, Казахстан повел в противостоянии с Аргентиной 2−1.

Сегодня же игру в одиночном разряде проведет Юлия Путинцева. Если она одержит победу, Казахстан станет победителем противостояния и сыграет в квалификации за право выйти в финальную стадию турнира.

Если же проиграет, то команды проведут еще один матч в паре, где заявлены Ярослава Шведова и Анна Данилина.

Напомним, что накануне сборные Казахстана и Аргентины провели две одиночные встречи. В первом матче Путинцева обыграла Подороску в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:0. А затем Рыбакина потерпела поражение от Марии Лурдес Карле 4:6, 6:3, 0:6.