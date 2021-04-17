Рыбакина одержала победу и вывела Казахстан вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с Аргентиной

Текущие события
Хоккей. НХЛ
01:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
02
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
17.04
Вулверхэмптон Уондерерс
Шеффилд Юнайтед
10
Хоккей. НХЛ
17.04
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
23
Футбол. Зарубежный
17.04
Кальяри
Парма
43
Футбол. Зарубежный
17.04
Байер
Кельн
30
Хоккей. НХЛ
17.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
63
Хоккей. НХЛ
17.04
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
36
Футбол. Премьер-лига
17.04
Краснодар
Зенит
22
Футбол. Зарубежный
17.04
Сассуоло
Фиорентина
31
Футбол. Зарубежный
17.04
Марсель
Лорьян
32
Футбол. Первый дивизион
17.04
Алания
Торпедо М
11
Футбол. Премьер-лига
17.04
Локомотив
Ростов
41
Футбол. Премьер-лига
17.04
Ротор
Динамо
03
Футбол. Зарубежный
17.04
Аугсбург
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
17.04
Боруссия М
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
17.04
Вольфсбург
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
17.04
Унион Б
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
17.04
Фрайбург
Шальке-04
40
Футбол. Первый дивизион
17.04
Динамо Бр
Краснодар-2
21
Футбол. Первый дивизион
17.04
Нефтехимик
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
17.04
Нижний Новгород
Чайка
20
Футбол. Зарубежный
17.04
Кротоне
Удинезе
12
Футбол. Зарубежный
17.04
Сампдория
Верона
31
Футбол. Первый дивизион
17.04
Текстильщик
Шинник
00
Футбол. Первый дивизион
17.04
Чертаново
СКА-Хабаровск
04
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
Футбол. Зарубежный
17.04
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
32
Футбол. Первый дивизион
17.04
Иртыш
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
17.04
Крылья Советов
Факел
51
Футбол. Первый дивизион
17.04
Спартак-2
Волгарь
20
Футбол. Премьер-лига
17.04
Ахмат
Химки
31
Футбол. Зарубежный
17.04
Анже
Ренн
03
Футбол. Первый дивизион
17.04
Енисей
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
17.04
Томь
Велес
00
Все события
Фоторепортажи
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
35Eagle Fighting Championship в Москве
17 апреля, источник: Vesti.kz

Рыбакина одержала победу и вывела Казахстан вперед в матче Кубка Билли Джин Кинг с Аргентиной

Елена Рыбакина одержала победу над Надей Подороской в матче Кубка Билли Джин Кинг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана была сильнее соперницы в двух сетах. Оба она выиграла с одинаковым счетом 6:4. Отметим, что Рыбакина дебютировала на этом турнире за сборную, и эта победа стала для нее первой в составе команды.

Таким образом, Казахстан повел в противостоянии с Аргентиной 2−1.

Сегодня же игру в одиночном разряде проведет Юлия Путинцева. Если она одержит победу, Казахстан станет победителем противостояния и сыграет в квалификации за право выйти в финальную стадию турнира.

Если же проиграет, то команды проведут еще один матч в паре, где заявлены Ярослава Шведова и Анна Данилина.

Напомним, что накануне сборные Казахстана и Аргентины провели две одиночные встречи. В первом матче Путинцева обыграла Подороску в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:0. А затем Рыбакина потерпела поражение от Марии Лурдес Карле 4:6, 6:3, 0:6.

Встреча команд проходит в аргентинском Кордове.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Упущенная победа: «Краснодар» не справился с «Зенитом»
Искусство «Авангарда»: заберут ли омичи Кубок Гагарина у ЦСКА
Россияне забросили 5 шайб в матче «Вашингтона» и «Филадельфии»
Месси выиграл 35-й трофей с «Барселоной»
«Динамо» разгромило «Ротор» в матче чемпионата России по футболу
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» победили ЦСКА
«Кальяри» победил «Парму», забив 2 мяча в компенсированное время
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь