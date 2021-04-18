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12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Шарапова отказалась сотрудничать с Тиньковым

Российский предприниматель Олег Тиньков признался, что теннисистка Мария Шарапова отказалась с ним сотрудничать в рамках рекламы банка «Тинькофф». Об этом он рассказал в шоу «Бизнес-секреты» на YouTube.

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По словам бизнесмена, 33-летняя спортсменка даже приняла участие в фотосессии в Лос-Анджелесе, однако сделка сорвалась.

«Как я понял, ее агент отговорил. Мол, с русскими не связываться. Левый какой-то, он мне сразу не понравился. Позвонили потом и предложили уничтожить фотографии, отказались контракт подписывать», — рассказал 53-летний предприниматель.

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В ноябре 2020-го исследовательский холдинг Romir составил рейтинг спортсменов, вызывающих наибольшее доверие у россиян. Среди его лидеров оказалась и Шарапова. Первое место заняла бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева.

В феврале 2020-го Шарапова объявила об уходе из спорта. Россиянка — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира.

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