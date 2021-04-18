Гасанова вышла в основную сетку турнира в Стамбуле
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гасанова вышла в основную сетку теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гасанова вышла в основную сетку теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
В матче решающего раунда квалификации Гасанова обыграла чешку Николу Бартункову со счетом 6:4, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.
Основные соревнования в Стамбуле начнутся в понедельник, 19 апреля.