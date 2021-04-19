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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев впервые в карьере поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев переместился с восьмого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев, уступивший в воскресенье греку Стефаносу Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло, сместил с седьмой строчки швейцарца Роджера Федерера. Для 23-летнего россиянина это наивысшая позиция в рейтинге ATP в карьере.

В топ-10 рейтинга входит еще один российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место. Карен Хачанов сохранил за собой 23-ю строчку, Аслан Карацев поднялся с 29-го на 28-е место.

Рейтинг АТР, версия от 19 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11873 очка,

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9850,

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9490,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8615,

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7860,

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125,

7 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5955,

8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720,

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453…

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280…

28 (29). Аслан Карацев (Россия) — 1946.

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