Рублев впервые в карьере поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Рублев, уступивший в воскресенье греку Стефаносу Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло, сместил с седьмой строчки швейцарца Роджера Федерера. Для 23-летнего россиянина это наивысшая позиция в рейтинге ATP в карьере.