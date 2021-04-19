Рублев впервые в карьере поднялся на седьмое место в рейтинге ATP
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев переместился с восьмого на седьмое место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев переместился с восьмого на седьмое место в рейтинге Ассоциации
Рублев, уступивший в воскресенье греку Стефаносу Циципасу в финале «Мастерса» в
В топ-10 рейтинга входит еще один российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место. Карен Хачанов сохранил за собой 23-ю строчку, Аслан Карацев поднялся с 29-го на 28-е место.
Рейтинг АТР, версия от 19 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11873 очка,
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9850,
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9490,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8615,
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7860,
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6125,
7 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5955,
8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720,
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453…
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2280…
28 (29). Аслан Карацев (Россия) — 1946.