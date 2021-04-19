Павлюченкова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

В календаре WTA на прошлой неделе был только турнир в американском Чарльстоне, на котором выступали теннисистки второго эшелона. Победительницей стала 25-летняя австралийка Астра Шарма, выигравшая первый одиночный титул WTA в карьере. Она поднялась сразу на 45 позиций в мировом рейтинге — на 120-ю строчку.