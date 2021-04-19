Павлюченкова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

В календаре WTA на прошлой неделе был только турнир в американском Чарльстоне, на котором выступали теннисистки второго эшелона. Победительницей стала 25-летняя австралийка Астра Шарма, выигравшая первый одиночный титул WTA в карьере. Она поднялась сразу на 45 позиций в мировом рейтинге — на 120-ю строчку.
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп. Первой ракеткой России остается Вероника Кудерметова (29).
Рейтинг WTA от 19 апреля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 285 очков;.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 985;.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 965;.
4 (4). София Кенин (США) — 5 915;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 750;.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;.
7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 085;.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 850;.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 660;.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4 530…
29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 130…
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 955…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 815;.
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 715…
39 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 715…
74 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…
76 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061…
89 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934…
98 (97). Варвара Грачева (Россия) — 863.