Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
01:30
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
18.04
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
25
Футбол. Зарубежный
18.04
Нант
Лион
12
Футбол. Зарубежный
18.04
Леванте
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
18.04
Хетафе
Реал
00
Хоккей. НХЛ
18.04
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
35
Хоккей. НХЛ
18.04
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
42
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи
Интер
11
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
10:39 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 19 апреля. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 40-й на 39-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Наверх
Источник: AP 2020

В календаре WTA на прошлой неделе был только турнир в американском Чарльстоне, на котором выступали теннисистки второго эшелона. Победительницей стала 25-летняя австралийка Астра Шарма, выигравшая первый одиночный титул WTA в карьере. Она поднялась сразу на 45 позиций в мировом рейтинге — на 120-ю строчку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп. Первой ракеткой России остается Вероника Кудерметова (29).

Рейтинг WTA от 19 апреля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 285 очков;.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 985;.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 965;.

4 (4). София Кенин (США) — 5 915;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 750;.

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;.

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 085;.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 850;.

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 660;.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4 530…

29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 130…

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 955…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 815;.

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 715…

39 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 715…

74 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061…

89 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 934…

98 (97). Варвара Грачева (Россия) — 863.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Овечкина довели. Вместо исторического достижения получил «-4»
Стало известно, с кем Федор Емельяненко хочет провести бой
Русский форвард забил первый гол в НХЛ назло судьям
УЕФА будет отстранять клубы и игроков Суперлиги от турниров
«Украл матч». Сорокин сыграл на ноль и вошел в историю
«Реал» сыграл вничью с «Хетафе». До «Атлетико» — 3 очка
Фигуристы РФ вернулись на родину после победы на командном ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь