Маргарита Гаспарян опустилась на четыре строчки в чемпионской гонке WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 апреля российская теннисистка Маргарита Гаспарян опустилась на 44-ю строчку.
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 19 апреля российская теннисистка Маргарита Гаспарян опустилась на 44-ю строчку.
В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 19 апреля.
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2400.
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 2001.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1980.
4 (4). Дженнифер Брэйди (США) — 1497.
5 (5). Вероника Кудерметова (Россия) — 1187.
6 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1181.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 1117.
8 (8). Джессика Пегула (США) — 1006.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 965.
10 (10). Ига Свёнтек (Польша) — 935.
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 931.
…28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 537.
…44 (40). Маргарита Гаспарян (Россия) — 384.
45 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 376.
46 (43). Светлана Кузнецова (Россия) — 372.
…52 (51). Вера Звонарёва (Россия) — 300.
…60 (59). Людмила Самсонова (Россия) — 263.
…74 (72). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 207.
75 (73). Анастасия Гасанова (Россия) — 205.
…85 (84). Анна Калинская (Россия) — 166.
…90 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 155.
…98 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 140.