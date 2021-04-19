Андрей Рублев вышел на второе место в Чемпионской гонке АТР
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся на второе место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся на второе место в Чемпионской гонке Ассоциации
На минувшей неделе Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс» в
После победы в
Чемпионская гонка АТР, версия от 19 апреля:
1 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2 540 очков,
2 (3). Андрей Рублев (Россия) — 2400,
3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2230,
4 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130,
5 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440,
6 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1355,
7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1040,
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 1025,
9 (9). Роберто
10 (38). Каспер Рууд (Норвегия) — 675…
25 (23). Карен Хачанов (Россия) — 450.