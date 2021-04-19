Андрей Рублев вышел на второе место в Чемпионской гонке АТР

На минувшей неделе Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

После победы в Монте-Карло Циципас поднялся на три позиции и возглавил Чемпионскую гонку, Рублев стал вторым. Первая ракетка мира серб Новак Джокович и соотечественник Рублева Даниил Медведев опустились на третье и четвертое места соответственно.