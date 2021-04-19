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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Рублев вышел на второе место в Чемпионской гонке АТР

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев поднялся на второе место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2020

На минувшей неделе Рублев дошел до финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

После победы в Монте-Карло Циципас поднялся на три позиции и возглавил Чемпионскую гонку, Рублев стал вторым. Первая ракетка мира серб Новак Джокович и соотечественник Рублева Даниил Медведев опустились на третье и четвертое места соответственно.

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Чемпионская гонка АТР, версия от 19 апреля:

1 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2 540 очков,

2 (3). Андрей Рублев (Россия) — 2400,

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2230,

4 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130,

5 (5). Хуберт Хуркач (Польша) — 1440,

6 (6). Аслан Карацев (Россия) — 1355,

7 (7). Янник Синнер (Италия) — 1040,

8 (8). Александр Зверев (Германия) — 1025,

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 855,

10 (38). Каспер Рууд (Норвегия) — 675…

25 (23). Карен Хачанов (Россия) — 450.

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