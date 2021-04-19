Соболенко осталась на 7-м месте в рейтинге WTA

Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 5085 очков. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире в немецком Штутгарте. В стартовом поединке ее соперницей будет китаянка Чжэн Шуай, занимающая 40-е место в мировом рейтинге. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко находится на 15-й позиции в рейтинге WTA, имея 3625 очков. Александра Саснович занимает 93-е место, набрав 878 баллов. У Ольги Говорцовой 579 очков и 142-я позиция.