Соболенко осталась на 7-м месте в рейтинге WTA
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 7-й позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 7-й позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 5085 очков. На этой неделе Арина Соболенко выступит на турнире в немецком Штутгарте. В стартовом поединке ее соперницей будет китаянка Чжэн Шуай, занимающая 40-е место в мировом рейтинге.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 9285 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 7985,
3. Симона Халеп (Румыния) — 6965,
4. София Кенин (США) — 5915,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5750,
6. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265,
7. Арина Соболенко (Беларусь) — 5085,
8. Серена Уильямс (США) — 4850,
9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4660,
10. Петра Квитова (Чехия) — 4530.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11873,
2. Даниил Медведев (Россия) — 9850,
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9490,
4. Доминик Тим (Австрия) — 8615,
5. Стефанос Циципас (Греция) — 7860,
6. Александр Зверев (Германия) — 6125,
7. Андрей Рублев (Россия) — 5955,
8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3720,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3453.