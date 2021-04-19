Мария Шарапова опубликовала новое фото в свой день рождения

Сегодня, 19 апреля, Шарапова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Под постом именинницы уже более 500 поздравительных комментариев.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения уменьшили до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.