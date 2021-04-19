Мария Шарапова опубликовала новое фото в свой день рождения
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое фото в своём «инстаграме».
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое фото в своём «инстаграме».
«Идеальный маленький выходной», — написала Мария.
Сегодня, 19 апреля, Шарапова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Под постом именинницы уже более 500 поздравительных комментариев.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA — 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной