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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Мария Шарапова опубликовала новое фото в свой день рождения

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое фото в своём «инстаграме».

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17
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фотографий
17
фотографий

«Идеальный маленький выходной», — написала Мария.

Сегодня, 19 апреля, Шарапова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Под постом именинницы уже более 500 поздравительных комментариев.

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Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA — 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения уменьшили до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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