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15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.

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Источник: РИА "Новости"

Александрова на старте турнира обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

Следующей соперницей российской теннисистки будет швейцарка Белинда Бенчич, посеянная под восьмым номером.

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