Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.
Александрова на старте турнира обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Следующей соперницей российской теннисистки будет швейцарка Белинда Бенчич, посеянная под восьмым номером.