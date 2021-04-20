Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.