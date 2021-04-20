Звонарева вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Звонарева вышла во второй круг турнира в Стамбуле

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева пробилась во второй раунд теннисного турнира в Стамбуле (Турция), призовой фонд которого составляет более 235 тысяч долларов.