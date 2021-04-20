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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звонарева вышла во второй круг турнира в Стамбуле

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева пробилась во второй раунд теннисного турнира в Стамбуле (Турция), призовой фонд которого составляет более 235 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Звонарева в первом круге победила словенку Полону Херцог со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

Следующей соперницей россиянки будет победительница матча Петра Мартич (Хорватия, 2-я сеяная) — Фиона Ферро (Франция).

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