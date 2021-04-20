Кудерметова в 3-часовом матче победила Перу и вышла во 2-й круг турнира в Стамбуле
Россиянка Вероника Кудерметова, посеянная под 3-м номером на турнире в Стамбуле, в непростом матча 1-го круга обыграла американку Бернарду Перу.
Россиянка Вероника Кудерметова, посеянная под 3-м номером на турнире в Стамбуле, в непростом матча 1-го круга обыграла американку Бернарду Перу.
Встреча длилась 3 часа 2 минуты и завершилась победы первой ракетки России со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
В следующем раунде Кудерметова сыграет с сильнейшей в паре Зарина Дияс — Кайя Канепи.
WTA. Стамбул (Турция). 1-й круг
Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).