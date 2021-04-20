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18:14 (мск), источник: Sport24

Кудерметова в 3-часовом матче победила Перу и вышла во 2-й круг турнира в Стамбуле

Россиянка Вероника Кудерметова, посеянная под 3-м номером на турнире в Стамбуле, в непростом матча 1-го круга обыграла американку Бернарду Перу.

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Источник: Sport24

Встреча длилась 3 часа 2 минуты и завершилась победы первой ракетки России со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

В следующем раунде Кудерметова сыграет с сильнейшей в паре Зарина Дияс — Кайя Канепи.

WTA. Стамбул (Турция). 1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

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