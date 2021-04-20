Бублик с победы стартовал на турнире ATP в Барселоне
Александр Бублик одержал победу в матче первого круга на турнире ATP в Барселоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Александр Бублик одержал победу в матче первого круга на турнире ATP в Барселоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 20 апреля, в стартовой игре первая ракетка Казахстана встречался с испанским теннисистом Алехандро Давидович Фокиным. Матч продолжался полтора часа и завершился победой Бублика по итогам трех сетов. Казахстанец проиграл первую партию со счетом 2:6, но выиграл две последующие — 7:5, 6:2. Он выполнил 16 эйсов, совершил две двойных ошибки и реализовал три из четырех
В следующем круге 21 апреля Бублик сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии, который занимает 25-е место в рейтинге АТР. Казахстанец же располагается на 42-й строчке.