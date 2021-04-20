Бублик с победы стартовал на турнире ATP в Барселоне

Сегодня, 20 апреля, в стартовой игре первая ракетка Казахстана встречался с испанским теннисистом Алехандро Давидович Фокиным. Матч продолжался полтора часа и завершился победой Бублика по итогам трех сетов. Казахстанец проиграл первую партию со счетом 2:6, но выиграл две последующие — 7:5, 6:2. Он выполнил 16 эйсов, совершил две двойных ошибки и реализовал три из четырех брейк-пойнтов.