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20 апреля, источник: Vesti.kz

Бублик с победы стартовал на турнире ATP в Барселоне

Александр Бублик одержал победу в матче первого круга на турнире ATP в Барселоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 20 апреля, в стартовой игре первая ракетка Казахстана встречался с испанским теннисистом Алехандро Давидович Фокиным. Матч продолжался полтора часа и завершился победой Бублика по итогам трех сетов. Казахстанец проиграл первую партию со счетом 2:6, но выиграл две последующие — 7:5, 6:2. Он выполнил 16 эйсов, совершил две двойных ошибки и реализовал три из четырех брейк-пойнтов.

В следующем круге 21 апреля Бублик сыграет с Алексом Де Минауром из Австралии, который занимает 25-е место в рейтинге АТР. Казахстанец же располагается на 42-й строчке.

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