Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут. Соболенко 3 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и не воспользовалась не одним из двух предоставленных шансов взять подачу Соболенко.