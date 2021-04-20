Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В стартовом матче соревнований она оказалась сильнее представительницы Китая Чжан Шуай. Счёт поединка — 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут. Соболенко 3 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4
В следующем раунде турнира Арине будет противостоять немка
Призовой фонд турнира составил более € 450 тыс. Действующей обладательницей титула в Штутгарте является чешка Петра Квитова.