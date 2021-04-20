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20 апреля, источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

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Источник: Reuters

В стартовом матче соревнований она оказалась сильнее представительницы Китая Чжан Шуай. Счёт поединка — 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут. Соболенко 3 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и не воспользовалась не одним из двух предоставленных шансов взять подачу Соболенко.

В следующем раунде турнира Арине будет противостоять немка Анна-Лена Фридзам.

Призовой фонд турнира составил более € 450 тыс. Действующей обладательницей титула в Штутгарте является чешка Петра Квитова.

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