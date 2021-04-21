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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина проиграла Костюк во втором круге турнира в Стамбуле

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Касаткина, посеянная под четвертым номером, в матче второго раунда уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Соперница Костюк определится по итогам противостояния китаянки Ван Цян (восьмая сеяная) и хорватки Аны Конюх.

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