Касаткина проиграла Костюк во втором круге турнира в Стамбуле

Касаткина проиграла Костюк во втором круге турнира в Стамбуле

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.