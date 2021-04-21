Касаткина проиграла Костюк во втором круге турнира в Стамбуле
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
Касаткина, посеянная под четвертым номером, в матче второго раунда уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Соперница Костюк определится по итогам противостояния китаянки Ван Цян (восьмая сеяная) и хорватки Аны Конюх.